Икона радости

13:50, 28 августа 2017, ПАИ

Радуйтесь! Ведь сегодня отмечается Успение Богородицы — один из самых важных и почитаемых праздников для каждого христианина, способного не только безутешно скорбеть об ушедшем, но и осознать смерть как начало вечной жизни. 28 августа многочисленные верующие преподносят цветы и прикладываются к иконе с изображением усопшей Божией Матери, которая обязательно присутствует во всех православных храмах. Мы же обратимся к той, что пережила революцию и по сей день хранится в Псковском музее-заповеднике.

Икона «Успение Богоматери», которая датируется последней четвертью XVI-началом XVII века, теперь является частью мини-выставки «Современные древности». Экспозиция была открыта в Доме Массона в 2013 году в память о Миланском эдикте (313 год), прекратившем гонение на христиан, а также в юбилейный год сотрудничества музея с Санкт-Петербургским институтом имени И. Е. Репина, специалисты которого уже в XXI веке отреставрировали собранные тут памятники древнерусского искусства. Небольшая и одновременно значительная выставка позволяет приблизиться к впечатляющему «богословию в красках» и разглядеть сакральный смысл бытия, считают её организаторы. Правда, познакомиться с иконами можно в особом порядке работы фондохранилища.

Все представленные творения обладают потрясающей выразительностью и имеют свою специфику, в том числе икона «Успение Богоматери». В целом, мы видим вполне традиционную, легко узнаваемую иконографию. В центре изображена лежащая на смертном одре Дева Мария, успение пресвятой происходит в Иерусалиме, о чём говорят архитектурные детали. На первый взгляд — безусловно, трагическое событие, а если разобраться, то отражено здесь не что иное, как ликование: сам Христос спустился на землю, чтобы принять пречистую душу своей матери и передать её на небо. Справа и слева от него находятся архангелы. У головы и ног Богородицы стоят чудесным образом оказавшиеся на месте прощания апостолы и избранные иерусалимские жёны.

Довольно распространенный сюжет написан у края одра Девы Марии - известная история о том, как проходивший мимо процессии Афония попытался опрокинуть похоронный помост с телом Богоматери, желая доказать, что никакая она не святая, а обыкновенная женщина. Но как только его руки прикоснулись к ложу, их тут же отсёк архангел Гавриил. Афония, конечно, пришёл в ужас, потом раскаялся, получил исцеление и стал исповедовать учение Христа.

Момент этот запечатлен на многих русских иконах, в отличие от двойной мандорлы, характерной лишь для псковских мастеров: одна окружает Христа, другая охватывает само действо. Псковичи прекрасно знали древние литературные тексты, благодаря чему создавали такие образы, что некоторые, менее посвящённые, воспринимали их иконопись как отступление от догм. На самом деле двойной ореол – вовсе не искажение истин, а следование забытым к XVI веку иконографическим источникам. Они же свидетельствовали, что во время Успения Богоматери в Иерусалиме сначала наступило затмение, а затем центр мира осветила огромная полусфера, и после этого произошла торжественная встреча души с Богом. И мёртвое стало вечно живым...

Псковское агентство информации благодарит за предоставленную информацию заведующую отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольгу Васильеву.