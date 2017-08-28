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Общество

В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС

Жители Дедовичского района собирают подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину, председателю совета директоров ПАО «Газпром» Алексею Миллеру и губернатору Псковской области Андрею Турчаку. Об этом Псковскому агентству информации сообщил инициатор обращения, кандидат на пост главы муниципалитета Геннадий Афанасьев.

«Всеобщую обеспокоенность и тревогу у каждого жителя нашего славного Дедовичского района да и всего нашего Псковского края вызывает не только информации о возможном скором закрытии Псковской ГРЭС, но, и прежде всего, складывающаяся перед районом безрадужная перспектива обезлюживания и вымирания целого поселка», - говорится в обращении.

«У нас открываются новые предприятия, приходят инвесторы, но Псковская ГРЭС – ядро, центр жизни Дедовичей», - поясняется в письме.

Его авторы просят «тщательно разобраться в ситуации» и найти «выход из сложившегося тупика», чтобы «сохранить станцию, найти оптимальные пути решения, которые бы позволили сообща бизнесу и власти дать станции новую надежду
и жизнь».

Отметим, решение о строительстве Псковской ГРЭС было принято в 1967 году. В 1993 году ГРЭС начала работу. В 2006 году Псковская ГРЭС стала филиалом ПАО «ОГК-2».

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