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Общество

Андрей Турчак вместе с верующими идет крестным ходом в честь Успения Пресвятой Богородицы

28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот день является престольным праздником для Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. По традиции вокруг монастыря совершается крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери Успение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в праздничном церковном шествии вместе с тысячами верующих принимает участие rубернатор Псковской области Андрей Турчак.

Перед крестным ходом в Михайловском и Успенском храмах обители состоялись литии и водосвятный молебен. На Михайловской площади также были совершены молебны перед чудотворным образом Божией Матери Успение, хранящимся здесь с 1521 года. По сообщениям летописей, от этой святыни в разные годы происходило большое количество чудес исцеления, помощи, связанной с заболеваниями глаз.

Вечером в храме пройдет всенощное бдение с акафистом в честь Иисуса Христа.

Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати важнейших православных праздников. Он посвящен матери Иисуса Христа Деве Марии, которая, по легенде, после своей видимой телесной кончины не умерла, а уснула. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост.

Отметим, что в Псковской области Богородица является покровительницей и основательницей не только Псково-Печерского монастыря, но и Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря, расположенного в поселке Пушкинские Горы. Ее Успению посвящены три псковских храма: Успения с Пароменья, Успения с Полонища и Успения в Бутырках.

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