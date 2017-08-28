0
14:35
Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница»
13:19
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
10:12
Сегодня в Псковской области выберут короля
09:36
В России изменятся правила проезда перекрестков
08:20
Успение Богородицы празднуют православные 28 августа
14:02
Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 28 августа
18:04
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

В Пскове пройдет фестиваль десантной и военно-патриотической песни

С 31 августа по 2 сентября в Пскове пройдет III межрегиональный фестиваль десантной и военно-патриотической песни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Девиз фестиваля — «Во славу десантного братства поём». В мероприятии примут участие более 100 исполнителей. Военнослужащие, ветераны военной службы, отдельные исполнители и вокальные ансамбли из Псковской, Ивановской, Волгоградской областей исполнят песни о десантных войсках, песни патриотического содержания, в том числе времен Великой Отечественной войны или о Великой Отечественной войне.

Цель мероприятия — выявление и поддержка талантливых исполнителей десантной и военно-патриотической песни, пропаганда художественными средствами героической истории и воинской славы России, духовно-нравственноеи эстетическое воспитание личного состава ВДВ, популяризация песенного творчества, посвященного ВДВ и военно-патриотическим традициям.

Конкурсные прослушивания будут проходить в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 31 августа и 1 сентября с 13:00. На прослушивания приглашаются любители военно-патриотических песен и песен военных лет. Жюри из числа профессиональных исполнителей и учредителей фестиваля оценят выступления конкурсантов. 2 сентября лучшие исполнители примут участие в заключительном гала-концерте, посвященном Дню 76-й дивизии. Лауреатам фестиваля вручат дипломы и памятные подарки.

Отметим, организаторами фестиваля являются Псковский областной центр народного творчества и командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного комитета Псковской области по культуре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница»
28 августа 2017
Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница» 1
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
28 августа 2017
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
Сегодня в Псковской области выберут короля
28 августа 2017
Сегодня в Псковской области выберут короля 1
В России изменятся правила проезда перекрестков
28 августа 2017
В России изменятся правила проезда перекрестков
Успение Богородицы празднуют православные 28 августа
28 августа 2017
Успение Богородицы празднуют православные 28 августа
Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 28 августа
27 августа 2017
Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 28 августа
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 августа 2017
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа
26 августа 2017
До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа

Идет загрузка...