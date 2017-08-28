В Пскове пройдет фестиваль десантной и военно-патриотической песни

13:33, 28 августа 2017, ПАИ

С 31 августа по 2 сентября в Пскове пройдет III межрегиональный фестиваль десантной и военно-патриотической песни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Девиз фестиваля — «Во славу десантного братства поём». В мероприятии примут участие более 100 исполнителей. Военнослужащие, ветераны военной службы, отдельные исполнители и вокальные ансамбли из Псковской, Ивановской, Волгоградской областей исполнят песни о десантных войсках, песни патриотического содержания, в том числе времен Великой Отечественной войны или о Великой Отечественной войне.

Цель мероприятия — выявление и поддержка талантливых исполнителей десантной и военно-патриотической песни, пропаганда художественными средствами героической истории и воинской славы России, духовно-нравственноеи эстетическое воспитание личного состава ВДВ, популяризация песенного творчества, посвященного ВДВ и военно-патриотическим традициям.

Конкурсные прослушивания будут проходить в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 31 августа и 1 сентября с 13:00. На прослушивания приглашаются любители военно-патриотических песен и песен военных лет. Жюри из числа профессиональных исполнителей и учредителей фестиваля оценят выступления конкурсантов. 2 сентября лучшие исполнители примут участие в заключительном гала-концерте, посвященном Дню 76-й дивизии. Лауреатам фестиваля вручат дипломы и памятные подарки.

Отметим, организаторами фестиваля являются Псковский областной центр народного творчества и командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного комитета Псковской области по культуре.