Три кандидата зарегистрированы для участия в праймериз «Единой России» в Гдовском районе

13:40, 28 августа 2017, ПАИ

Для участия в предварительном голосовании по определению кандидата от «Единой России» на пост главы Гдовского района зарегистрированы трое претендентов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии. Это врио главы муниципалитета Николай Капитонов, глава Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко и бывший начальник ОМВД России по Гдовскому району Сергей Ащеулов.

Четвертый претендент, временно безработный Роман Романчук, для регистрации в качестве участника предварительного голосования должен принести в оргкомитет недостающие документы, пояснили ПАИ в пресс-службе партии.

Напомним, прием заявлений от участников предварительного голосования завершился в 18:00 27 августа. Сами праймериз состоятся 3 сентября и пройдут по «первой схеме»: все желающие жители района смогут прийти на участки для предварительного голосования.

Счетные участки будут расположены по следующим адресам:

60. 1. Гдов, Гдовское райпо, помещение кафе «Центральное» (УИК №№ 518,519,520,521,522,523,529,530,531);

60. 2. Гдовский район, поселок Смуравьево-2, помещение МБОУ «Подборовская СОШ» (УИК №№ 524,525,526);

60. 3. Гдовский район, село Ямм, помещение бара «Молодежный» Гдовское райпо (УИК №№ 532,533,534,535,536,537);

60. 4. Гдовский район, село Чернево, помещение столовой Гдовское райпо (УИК №№ 528,527).