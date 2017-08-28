Псковские студенты прошли производственную практику на Великолукском агропромышленном холдинге

14:22, 28 августа 2017, ПАИ

В августе 2017 года лучшие псковские студенты сельскохозяйственных учебных заведений завершили практику на ведущих агропромышленных предприятиях России: Великолукском мясокомбинате и Великолукском свиноводческом комплексе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукского агропромышленного холдинга.

Как рассказали представители компании, в мае агропромышленный холдинг дал старт социальному проекту профориентации псковских студентов и выпускников. Более 100 человек приняли участие в учебных классах, на которых специалисты предприятий познакомили учащихся с работой сельскохозяйственных производств, а также рассказали о развитии аграрной отрасли страны. В ходе занятий студенты рассказали о своих профессиональных интересах, пожеланиях к будущему работодателю.

По итогам первого этапа 14 студентов были приглашены в качестве практикантов на два крупнейших предприятия Великолукского агропромышленного холдинга. Учащиеся познакомились со всеми этапами производства и освоили азы работы на современных технологических линиях предприятий. В ходе практики на студентов большое впечатление произвело современное оснащение и уровень контроля качества. Кроме того, они отметили хорошие условия труда и сплоченность коллектива, что немаловажно при выборе будущего места работы. По завершении практики большинство выразило готовность трудиться на предприятиях холдинга, а один из практикантов уже приступил к работе на Великолукском мясокомбинате, получив возможность продолжить обучение в ВУЗе.

Весь следующий год предприятия холдинга продолжат курировать своих практикантов. Параллельно с учебой студенты смогут стажироваться в различных подразделениях, чтобы, закончив обучение, они имели полное представление о работе производства и могли определиться с будущим местом работы. По итогам анкетирования большинство учащихся хотят работать именно на сельхозпредпрятиях Псковской области, и предприятия Великолукского агрохолдинга готовы предоставить им такую возможность.