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Экономика

РСХБ развивает сотрудничество с платежной системой JCB

Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB, подписав соответствующее соглашение с ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)» и лицензионное соглашение с JCB International Co., Ltd. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

В рамках договоренностей банк планирует приступить к выпуску карт JCB и кобейджинговых карт МИР-JCB, а также обслуживанию этих карт в сети банкоматов и партнерских торгово-сервисных предприятиях.

«Россельхозбанк активно развивает взаимодействие с ведущими платежными системами. В настоящее время банк осуществляет эмиссию и эквайринг карт Visa, MasterCard, UnionPay и МИР. Сотрудничество с JCB, одной из крупнейших международных платежных систем, значительно расширит спектр возможностей для наших клиентов, которые смогут выбрать во всем многообразии предложений банка наиболее подходящий вариант. Запуск кобейджингового проекта совместно с Национальной системой платежных карт и JCB позволит держателям карт РСХБ расплачиваться с использованием карт МИР не только в России, но и во время заграничных поездок. Безусловно, партнерство с JCB будет способствовать дальнейшему развитию направления карточного бизнеса банка, в том числе увеличению объема операций и эмиссии», – отметила заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Мы рады, что партнерство с Россельхозбанком, который является одним из крупнейших банков России, позволит значительно расширить сеть приема карт платежной системы JCB. С другой стороны, начало эмиссии карт Мир-JCB предоставит новые услуги и сервисы для клиентов Россельхозбанка. Карты Мир-JCB можно будет использовать для совершения повседневных покупок и снятия наличных в России и за рубежом. Незаменимым платежным инструментом карта станет для поездок в Японию, Китай, Таиланд и Сингапур, которые являются популярными направлениями среди российских туристов. Также отметим, что одно из главных преимуществ карты Мир-JCB – это двойные выгоды. Держателям карт Мир-JCB Россельхозбанка будут доступны уникальные предложения и скидки по всему миру от платежной системы JCB и возможность участия в программе лояльности платежной системы Мир в России», – прокомментировал президент JCB International Co. Ltd. Кимихиса Имада.

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