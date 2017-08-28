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Общество

Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница»

27 августа два города - Псков и Рязань - объединили межвузовские межведомственные состязания – военно-патриотическая эстафета «Зарница». Одновременно сигнал о старте получили первокурсники псковского филиала Академии ФСИН России и рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского филиала академии. 

Курсанты двух городов соревновались в равных условиях, выполняя одинаковые задания. В псковском филиале Академии ФСИН России за ходом состязаний наблюдал начальник образовательной организации Юрий Панин, а также эксперт из Рязани – начальник кафедры мобилизационной и тактико-специальной подготовки Академии ФСИН России Владислав Королев.

Первокурсники отрабатывали учебно-тактические, служебно-боевые задачи, направленные на формирование умений и навыков, необходимых для дальнейшего развития служебных и профессиональных компетенций сотрудника УИС.

В Пскове в эстафете «Зарница» победителем стала 11 учебная группа, которая была награждена грамотой и сладким подарком.

Общие итоги военно-патриотического марафона «Служу России!» будут озвучены на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, 1 сентября 2017 года.

Напомним, что с 22 по 27 августа впервые в загородном учебном центре псковского филиала Академии ФСИН России по инициативе Академии ФСИН России проходил военно-патриотический марафон «Служу России!», направленный на развитие у курсантов морально-волевых качеств, необходимых для выполнения задач в условиях чрезвычайных обстоятельств, патриотическое воспитание.

В Рязани марафон «Служу России!» стал уже традиционным и проходит в третий раз, показав свою значимость. Возможно, что и в Пскове он станет ежегодным: эксперты высоко оценили уровень организации данного мероприятия.

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