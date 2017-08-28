Геннадий Афанасьев уверен, что под обращением с просьбой спасти ГРЭС в Дедовичах «подпишется не одна тысяча человек»

14:47, 28 августа 2017, ПАИ

Кандидат на пост главы Дедовичского района Геннадий Афанасьев, ставший инициатором обращения от жителей муниципалитета к президенту РФ Владимиру Путину, председателю совета директоров ПАО «Газпром» Алексею Миллеру и губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой сохранить ГРЭС в Дедовичах, уверен, что под ним «подпишется не одна тысяча человек». Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации.

Геннадий Афанасьев пояснил, что ГРЭС – это «основное градообразующее предприятие у нас в районе», обеспечивающее работой порядка 500 человек. «С ГРЭС связано много социальных моментов. Налоги, занятость, закрепление молодежи в районе, перспективы развития», - пояснил он.

«Я ребенком видел, как строится ГРЭС. На нее возлагали серьезные надежды, и они во многом оправдались: в районе построили много жилья и социальных объектов. ГРЭС вдохнула жизнь в район. И если она закроется, будет обратный результат», - добавил инициатор обращения.

По его словам, он звонит руководителям расположенных на территории муниципалитета предприятий и организаций с просьбой поддержать обращение «и они очень активно отзываются, работают с коллективами». Кроме того, Геннадий Афанасьев собирает подписи на встречах с жителями района. Также эту работу ведут активисты от «Единой России». На данный момент собрано около 400 подписей.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в обращении, адресованном в том числе главе государства, говорится:

«Всеобщую обеспокоенность и тревогу у каждого жителя нашего славного Дедовичского района да и всего нашего Псковского края вызывает не только информации о возможном скором закрытии Псковской ГРЭС, но, и прежде всего, складывающаяся перед районом безрадужная перспектива обезлюживания и вымирания целого поселка».

Его авторы просят «тщательно разобраться в ситуации» и найти «выход из сложившегося тупика», чтобы «сохранить станцию, найти оптимальные пути решения, которые бы позволили сообща бизнесу и власти дать станции новую надежду

и жизнь».

Отметим, решение о строительстве Псковской ГРЭС было принято в 1967 году. В 1993 году ГРЭС начала работу. В 2006 году Псковская ГРЭС стала филиалом ПАО «ОГК-2».