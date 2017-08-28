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Общество

Вера Емельянова: Вакцинация и прививки – самый простой способ снизить заболеваемость и смертность

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова считает, что важно обратить внимание всех жителей региона на необходимость  подготовки к  прохождению эпидемиологического сезона, чтобы пройти его безболезненно. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом она заявила сегодня, 28 августа, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

«Население в последние годы стало более трепетно относиться к своему здоровью: вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, приходить на диспансеризацию», - рассказала первый вице-губернатор. Тем не менее, добавила она, почти 500 человек в год умирает в год от пневмонии, примерно одинаковый процент по регионам. На уровне страны ставится задача сократить смертность населения, заболеваемость в осенне-зимний период до минимума. И вакцинация, прививки — самый простой способ сделать это.

Вера Емельянова напомнила, что бесплатная вакцинация проходит для отдельных групп граждан, так как всех обеспечить вакциной невозможно. Однако, добавила она, предприятия могут и должны принять участие в этом процессе.

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