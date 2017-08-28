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Общество

Игорь Потапов развеял популярные мифы о вакцинации

Председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов опроверг популярные мифы об опасности вакцинации, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 28 августа, в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Так, по его словам, нет никакой доказанной причинно-следственной связи между вакцинацией и аутоимунными заболеваниями, якобы являющимися ее последствиями. Другой популярный миф – что грипп является безобидным заболеванием. «К сожалению, это не так. Каждый год в России погибают люди от гриппа, Псковская область — не исключение, случаи единичные, в прошлом году мы потеряли, в том числе детей от гриппа», - рассказал Игорь Потапов и уточнил, что «это были не привитые граждане».

Неверным председатель госкомитета назвал и мнение, что беременным нельзя прививаться. Он отметил, что современные вакцины предназначены для беременных, которые находятся как раз в категории риска в смысле заболеваемости.

Игорь Потапов отметил, что миграция среди населения по политическим и экономическим мотивам с каждым годом увеличивается. При этом на Украине и в Сирии есть проблемы с повышенной заболеваемостью корью. По его словам, корь подразумевает стопроцентное инфицирование, а не привитое население страдает от этого заболевания вплоть до летальных исходов.

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