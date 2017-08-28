Проекты по культурному проектированию и изучению городских мифологий представят в Пскове 29 августа

15:52, 28 августа 2017, ПАИ

В Пскове прошли установочные встречи исследовательского проекта — учебно-исследовательской экспедиции «Псковская область. Места, сообщества, герои». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Организаторами проекта выступили фонд «Общественное мнение» (проект «Заповедник»), Национальный университет «Высшая школа экономики», Государственное управление образования Псковской области и Центр социологии и региональной политики Псковского государственного университета.

Экспедиция посвящена культурному проектированию и изучению городских мифологий. Участники, в число которых вошли студенты псковских вузов, были отобраны по результатам всероссийского конкурса. Установочную встречу открыла руководитель проектов фонда «Общественное мнение» Екатерина Кожевина.

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Первый этап проекта — образовательный. Это знакомство c базовыми методами полевой работы, теоретическими подходами в области городских исследований, основами проектирования культурных объектов в локальном контексте, историей и современным состоянием Псковской области.

21 августа лекции прочитали антрополог Михаил Алексеевский (КБ Стрелка, Москва), историк Олег Никифоров (Центр студенческих инициатив ПсковГУ), филолог Илона Мотеюнайте (профессор ПсковГУ). Лекции были посвящены городской антропологии, а также социальной, политической, демографической и культурной истории и современности региона. 22 августа с лекциями выступили куратор выставок Алиса Савицкая (ГЦСИ, Нижний Новгород) и социолог Варвара Кобыща (НИУ ВШЭ, Москва).

После того, как образовательный этап закончился, участники экспедиции, 26 человек, разделились на три маршрута: Псков и Псковский район, Порховский район и Пушкиногорский район. Они занимались изучением городской мифологии, локальной идентичности и того, как жители Пскова и окрестных городов говорят о своих поселениях.

Участники были поделены на маршрутные команды. Их состав был междисциплинарным, социологи, историки и художники работали вместе для того, чтобы, используя опыт разных направлений, создавать новое и уникальное. Перед каждым участником стояла задача освоить несколько ролей, сначала собирая и анализируя полевой материал как исследователь, а затем работая с этим материалом как художник или куратор.

28 августа начался завершающий этап экспедиции — проектировочный. Каждая команда участников, опираясь на материалы собственных исследований, приступает к разработке проект нового культурного объекта или маршрута и попробует закрепить в пространстве представления местных жителей о своей территории.

Презентация проектов пройдет 29 августа в Центре студенческих инициатив.