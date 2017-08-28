В Псковской области рассчитывают привить от гриппа 250 тысяч человек

15:37, 28 августа 2017, ПАИ

В Псковской области с учетом внебюджетных средств рассчитывают привить от гриппа 40% жителей, а именно - 250 тысяч человек. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 28 августа, в пресс-центре газеты «Псковская правда», об этом рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По его словам, в регионе вовремя получили вакцину. «У нас есть возможность в спокойном режиме привить население, чтобы у него сформировался устойчивый иммунитет», - пояснил Игорь Потапов. Он отметил, что это «грандиозная работа, а не просто так — взял и укололся». Планируется привить не менее половины контингента, который относится к группе риска.

Председатель госкомитета подчеркнул, что представители здравоохранения рассчитывают видеть в псковичах «соратников, а не оппонентов».