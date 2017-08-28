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Общество

Александр Нестерук: Было бы хорошо привить за счет предприятий пять тысяч жителей Псковской области

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук отметил, что было бы хорошо привить от гриппа за счет предприятий пять тысяч жителей Псковской области. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 28 августа, в пресс-центре газеты «Псковская правда».

«Предприятия должны за свои средства закупать вакцину», - пояснил Александр Нестерук. По его словам, можно через местные аптечные базы приобрести как отечественные, так импортные – например, производства Нидерландов. Одна доза стоит около 300 рублей.

Ранее сообщалось, что с учетом внебюджетных средств в Псковской области в этом сезоне рассчитывают привить от гриппа 40% населения.

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