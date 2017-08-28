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Общество

Главврач Псковской поликлиники: Мы работаем не ради плана, а ради защиты населения

Главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Невалённая сообщила, что псковичи, желающие сделать прививку от гриппа могут обратиться в любую поликлинику, например, в доврачебно-прививочный кабинет. Об этом она рассказала на пресс-конференции 28 августа в пресс-центре «Псковской правды».

Галина Невалённая уточнила, что доврачебные кабинеты работают до 16:00, но если будет необходимо, то будут работать и дольше. На прививку можно прийти без очереди и без медкарты, необходимы только паспорт и полис. Также можно обратиться к терапевту. Если в семье есть маломобильные граждане, участковая сестра придет на дом, также медики готовы прибыть в организацию. «Мы рассмотрим все варианты. План у нас большой, но мы работаем не ради плана, а ради защиты населения», - подчеркнула главврач.

Желающим привиться Галина Невалённая посоветовала соблюдать режим: за три дня до вакцинации не общаться с больными людьми, не переохлаждаться, не перегреваться, высыпаться. После прививки также следовать этим рекомендациям.

В заключение врач заметила, что реакция на вакцину может быть только у тех, для кого аллергеном является куриный белок.

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