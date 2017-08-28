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Общество

В Псковскую область поступила специальная вакцина от гриппа, легко переносимая детьми

В Псковскую область поступила специальная вакцина от гриппа, которая достаточно легко переносится детьми. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 28 августа, в пресс-центре «Псковской правды», об этом рассказала начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина.

По ее словам, прививку можно сделать в любой поликлинике, в детском кабинете. Она подчеркнула, что вакцина поступила своевременно. «Сейчас нет повышенной заболеваемости. Родители сейчас должны очень задуматься о том, чтобы своевременно защитить своих детей, провести вакцинацию от гриппа», - сказала Ольга Котина. Она подчеркнула, что уже заболевших детей нельзя прививать.

Основное количество детей планируется прививать в образовательных учреждениях. Для этого создаются специальные бригады, но родители должны оформить согласие на вакцинацию.

Председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов отметил, что, помимо обязательных вакцин, входящих в национальный календарь, есть еще целый ряд вакцин, которые применяются в мире. 

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