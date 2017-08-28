Ремонт дворов в Пскове идет по 21 адресу

16:33, 28 августа 2017, ПАИ

В Пскове ремонт дворов идет по 21 адресу в разных районах города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подрядчики, выигравшие муниципальные контракты, ведут работы на улицах Рокоссовского, 12-22 а, Звездной, 16, Леона Поземского, 126, Народной, 53, Стахановской, 14, Кузбасской дивизии, 46 и других.

В больших дворах по улице Мирной, 3, 3а, 5, 7 и улице Госпитальной, 13, 13а, 15, 15а рабочие устанавливают новый бордюрный камень, делается щебневая подушка под асфальто-бетонное покрытие. Во дворах на Госпитальной до этого были заменяны инженерные сети. Подрядчики трудятся и в выходные дни при хорошей погоде.

Завершен ремонт двух дворовых территорий и двух тротуаров. Муниципальные контракты заключены в общей сложности по 67 адресам.