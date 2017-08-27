Футболисты команды «Луки-Энергия» одержали победу над «Торпедо-Владимир»

16:51, 28 августа 2017, ПАИ

Команда «Луки-Энергия» одержала победу над «Торпедо-Владимир». Матч в рамках Первенства России по футболу завершился со счётом 1:0. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«На протяжении почти всего первого тайма отчётного матча игровым преимуществом владели хозяева поля, которые неоднократно создавали острые ситуации у ворот «торпедовцев».

Гости несколько раз хорошо подходили к штрафной площади «Луки-Энергии». Создали несколько хороших для себя моментов. Однако слаженная игра хозяев в обороне и уверенная игра Артёма Загребина на выходах не позволила торпедовцам воплотить задуманное в голы.

А за считанные мгновения до свистка на перерыв, уже в добавленное арбитром время, хозяевам удалась стремительная контратака. Защитник «Луки-Энергии» Шамиль Курбанов, прерывая наступление торпедовцев, в своей штрафной «отжал» мяч у Александра Заикина, и отправил его Чернухину. Дмитрий в касание переадресовал в центральный круг Овсепяну. Пароник тут же на выход Салимову. Роман в сопровождении двух торпедовских защитников продвинулся вперёд и, видя устремившегося к нему голкипера гостей, чётко и спокойно перебросил через Филиппа Харина мяч в пустые ворота», - рассказал пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев.

Гол Романа Салимова оказался победным и принёс «Луки-Энергии» три очка, а с ними и 4-е место в турнирной таблице группы «Запад».

Таким образом, после шести туров в активе у «Луки-Энергии» 11 очков – три победы, две ничьих и поражение. Столько же имеет двукратный серебряный призёр группы «Запад», стартовый соперник великолучан «Долгопрудный», который тремя днями ранее разгромил дома «Муром» – 3:0, но у него лучшая разность мячей. Вследствие чего ФСК «Долгопрудный» располагается выше в текущей турнирной таблице.

