BBC: В Пскове работает радиостанция, призванная обеспечить ответный удар после ядерной атаки на Россию

17:03, 28 августа 2017, ПАИ

На сайте русской службы BBC опубликована статья, рассказывающая о загадочных радиостанциях, вещающих на коротких волнах. Одна из них ведет свои передачи на частоте 4625 кГц с 1982 года. Станция круглые сутки передает в эфир монотонный сигнал. Один или два раза в неделю мужской или женский голос читает бессмысленный набор русских слов, например, «жито», «текстолит», «заборчик». Судя по всему, она расположена в Ленинградской области. Услышать ее можно радиопередачи практически в любом уголке мира.

По мнению экспертов, частота принадлежит российским военным. Есть версия, что это станция оповещения, зарезервированная для системы гражданской обороны и на случай катаклизмов. В статье BBC отмечаются, что такого рода передачи идут из нескольких мест. В частности, называются центры вещания в Наро-Фоминске, поселках Керро и Бугры Ленинградской области, в Воронеже и Пскове.

Согласно одной из версий, эти станции являются частью так называемой «руки мертвеца»: если по России будет нанесен ядерный удар, их сигналы прекратятся, и это сыграет роль спускового крючка для ответного удара.