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Общество

В этом году в России по сигналам СМИ возбуждено 229 уголовных дел

С начала 2017 года по сигналам СМИ о преступлениях и правонарушениях в России было возбуждено уже 229 уголовных дел, в то время как за весь предыдущий год таких дел было 218. Об этом в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

«Из этих средств коммуникации общество черпает информацию, в том числе о фактах противоправных действий. Мы следим за этим очень пристально на федеральном уровне, и нередко такие материалы становятся основанием для реакции следственных органов. Требую от своих подчиненных в регионах внимательно рассматривать», - заявил глава СК РФ.

«Каждодневно смотрю телепередачу «Вести. Дежурная часть», и если вижу какую-то вопиющую несправедливость, даю поручения принять меры там, где мои подчиненные не реагируют», - добавил Александр Бастрыкин. 

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