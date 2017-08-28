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Общество

Директора «Балтстроя» задержали сразу же после освобождения в суде Петербурга

Директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев был задержан сотрудниками ФСБ в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга через несколько минут после того, как его официально освободили в связи с приговором, в котором предусматривается условное наказание. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу судебной системы Санкт-Петербурга.

Напомним, уголовное дело в отношении руководителя «Балтстроя» широко известно, как «дело реставраторов». Дмитрий Сергеев подозревался в причастности к хищениям при реставрации Новодевичьего монастыря и псковского драмтеатра. Общая сумма ущерба составила 72 миллиона рублей.

Куйбышевский районный суд признал Сергеева виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет и 7 месяцев лишения свободы условно, также он должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

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