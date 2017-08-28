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Общество

Минфин считает, что рост цен на водку приведет к увеличению потребления суррогатов

Министерство финансов РФ считает необоснованным повышение минимальной розничной цены за бутылку водки объемом 0,5 литра до 300 рублей, пишет газета «Известия». По мнению ведомства, это приведет к увеличению нелегального оборота этой продукции и увеличению потребления суррогатов.

Сейчас минимальная розничная цена за бутылку водки составляет 205 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России по предложению Минздрава могут повысить акцизы на алкоголь с содержанием спирта более 9%. 

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