Андрей Турчак принял участие в крестном ходе в честь Успения Пресвятой Богородицы

18:00, 28 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в крестном ходе в честь Успения Пресвятой Богородицы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот день является престольным праздником для Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. По традиции вокруг монастыря совершается крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери Успение.

Перед крестным ходом в Михайловском и Успенском храмах обители состоялись литии и водосвятный молебен. На Михайловской площади также были совершены молебны перед чудотворным образом Божией Матери Успение, хранящимся здесь с 1521 года. По сообщениям летописей, от этой святыни в разные годы происходило большое количество чудес исцеления, помощи, связанной с заболеваниями глаз.

Вечером в храме пройдет всенощное бдение с акафистом в честь Иисуса Христа.

Отметим, что в Псковской области Богородица является покровительницей и основательницей не только Псково-Печерского монастыря, но и Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря, расположенного в поселке Пушкинские Горы. Ее Успению посвящены три псковских храма: Успения с Пароменья, Успения с Полонища и Успения в Бутырках.