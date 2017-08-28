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Общество

Forbes назвал самых состоятельных жен российских чиновников и депутатов

Рейтинг самых состоятельных супруг госслужащих и депутатов России возглавила Гульсина Минниханова, супруга президента Татарстана Рустама Минниханова. Рейтинг размещен на сайте Forbes, который проанализировал декларации о доходах жен чиновников.

В прошлом году доход Гульсины Миннихановой составил 2,35 млрд рублей, а ее мужа - 7,5 млн рублей. Лидер списка является совладельцем компании «Лучано», которая специализируется на отельном бизнесе, спа- и фитнес-услугах.

Вторую строчку рейтинга занимает Раиса Бредний, жена депутата городского совета Улан-Удэ Вадима Бреднего. В 2016 году она заработала 1,92 млрд рублей, ее супруг за тот же период - 903 млн рублей. Раиса Бредний - управляющий директор компании «Титан», которая занимается производством продуктов.

На третьем месте рейтинга оказалась Ольга Богомаз, супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза. Ее доход за минувший год составил 864 млн рублей, ее мужа - 3,6 млн рублей. Ольга Богомаз является совладелицей фермерского хозяйства по производству картофеля.

В рейтинг Forbes также вошли супруги гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, депутата Госдумы Александра Некрасова, депутата Воронежской областной думы Григория Чуйко, депутата Брянского городского совета народных депутатов Алексея Исаева, депутата Думы Ставропольского края Анатолия Жданова, члена Совфеда Юрия Воробьева и депутата Госдумы Сергея Петрова.

 

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