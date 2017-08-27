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Спорт

В Великих Луках ограничат движение транспорта в связи с велогонкой

В Великих Луках в связи с проведением велогонки будет ограничено движения транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

1-3 сентября в Великих Луках, Великолукском и Новосокольническом районах будут проходить Всероссийские соревнования по велоспорту среди юношей и девушек 2001-2002 гожа рождения, посвященные памяти заслуженного тренера России А. Г. Сидорова. 

1 и 2 сентября движение автомобилей (кроме спецмашин и общественного транспорта) будет закрыто по дороге Великие Луки – Новосокольники с 9:30 до 14:00.  В то же время 3 сентября будет ограничено движение по маршруту: площадь Ленина, улицы Карла Либкнехта, Пионерская, проспект Ленина, площадь Ленина  в связи с проведением гонки-критериум.

«Приносим извинения за временные неудобства», - заключили в администрации Великих Лук.

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