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Общество

Андрей Турчак пообещал помощь жителям подтопленных домов в Печорах

28 августа губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Печорский район осмотрел улицу Юрьевскую, пострадавшую от проливных дождей. Всего в Печорах в результате стихии оказались подтоплены 18 домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото pskov.ru

А. Турчак встретился с жителями частных жилых домов, которых объединяет общая беда — подвалы полные воды, сырые стены, а во дворах огромные лужи. Печеряне рассказали, что после разгула стихии откачивали воду своими силами, но вообще их жилье подтапливает после каждого ливня. В подтверждение своих слов они показали губернатору фотографии с затопленными территориями.

Фото pskov.ru

Андрей Турчак поинтересовался у главы администрации Печорского района Юрия Конченко о наличии на улице Юрьевской ливневой канализации. «Ливневка есть, но она забилась», — ответил тот. Глава региона поручил руководителю муниципалитета обеспечить регулярную прочистку ливневой канализации и держать этот вопрос на личном контроле, чтобы избежать повторения ситуации в будущем. Кроме того, он поручил оказать жителям помощь в откачке воды из подвалов домов.

Фото pskov.ru

«Мы вам поможем, в беде не оставим. Будем помогать каждому, кто оказался в такой ситуации», — сказал губернатор печерянам.

В заключение он поручил главе администрации района обойти все пострадавшие дома, оценить размер нанесенного стихией ущерба и определить какой вид помощи требуется.

Фото pskov.ru

Напомним, 24 августа на регион обрушились сильные ливни, за сутки в ряде районов выпала месячная норма осадков. Стихия затронула территории города Пскова, Новоржевского, Пыталовского, Опочецкого, Островского, Красногородского, Печорского и Пушкиногорского районов. В результате проливных дождей были подтоплены жилые дома, социально значимые объекты, размыты автомобильные дороги регионального значения.

Сейчас ситуация стабилизируется, вода повсеместно убывает. В Красногородском и Пушкиногорском районах сняли режим ЧС. Идет восстановление поврежденных участков дорог. Муниципалитеты должны составить полные списки всех пострадавших. Распоряжением главы региона гражданам окажут помощь из резервного фонда администрации области.

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