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Экономика

Ввоз белка и пептона из Швеции и Великобритании запрещен в Печорском районе

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) приостановлено движение автомобиля, перемещавшего сухой говяжий белок «HidroBEEF TM Peptron», пептон «ScanPro TM Beef 1100/1» весом около 1 тонны и около 15 тонн соответственно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Продукция произведена предприятиями Швеции и Великобритании. Причина остановки груза – несоответствие ветеринарных сертификатов установленному образцу и расхождение в информации о дате производства товара. 

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен.

 

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