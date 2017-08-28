Ввоз белка и пептона из Швеции и Великобритании запрещен в Печорском районе

20:15, 28 августа 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) приостановлено движение автомобиля, перемещавшего сухой говяжий белок «HidroBEEF TM Peptron», пептон «ScanPro TM Beef 1100/1» весом около 1 тонны и около 15 тонн соответственно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Продукция произведена предприятиями Швеции и Великобритании. Причина остановки груза – несоответствие ветеринарных сертификатов установленному образцу и расхождение в информации о дате производства товара.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен.