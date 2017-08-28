Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»

20:19, 28 августа 2017, ПАИ

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» в музее-усадьбе сето в деревне Сигово Печорского района собрал более тысячи человек, в том числе около 300 представителей малого народа из Псковской области и Эстонии. Они каждый год приезжают сюда, чтобы встретиться с родными и близкими. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Сегодня очень добрый и светлый день. Сегодня ликует, поет и бесконечно радуется сердце каждого православного человека. Сегодня мы вместе отмечаем праздник Успения Пресвятой Богородицы, который объединяет всех нас. От имени губернатора Андрея Турчака поздравляю всех с праздником и хочу отметить, что фестиваль народа сето по праву является украшением культурной афиши Псковской области и входит в Национальный календарь культурных событий России», — сказала председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева.

Со словами приветствия в ходе церемонии также обратилась королева сето Пирет Торм. Она отметила, что деревня Сигово для нее важное место. «Когда я была ребенком, здесь был магазин, и мы на велосипедах приезжали сюда за хлебом. Жизнь поменялась, и мы приезжаем сюда раз в год за воспоминаниями», — сказала Пирет Торм и поблагодарила организаторов за возможность видеться с теми, кто ей дорог.

В свою очередь председатель правления волостей Сетомаа Маргус Тиммо вручил благодарственные письма организаторам международного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» и выразил признательность губернатору Андрею Турчаку за поддержку.

Директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская поблагодарила народ сето за доверие и за то, что они уже в 10-й раз они приезжают на фестиваль. «Музей бережно хранит костюмы и вещи, переданные народом сето в дар, но хранителем культуры малочисленного народа безусловно являются сами люди», — сказала она.

Международный фестиваль «Сетомаа» традиционно проходит в праздник Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, и всегда начинается с богослужения и крестного хода. После этого участники фестиваля под обрядовые песни народа сето сажают фруктовые деревья. Затем проходит народное гулянье Кирмаш, работает ярмарка изделий народного творчества. На интерактивных площадках выступают творческие коллективы из России и Эстонии.

Также сегодня вечером сето зажгут Костер дружбы и по традиции выберут нового «короля», который будет «править» народом в течение ближайшего года.

Добавим, сето – малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая в Печорском районе Псковской области и прилегающих районах Эстонии (уезды Вырумаа и Пылвамаа). По языку сето близки к эстонцам, но в отличии от них являются православными.

Организатором фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» выступает музей-заповедник «Изборск» при поддержке администрации Псковской области.