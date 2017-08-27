Неоднократно судимый пскович украл телефон у посетителя игрового клуба
В Псковском районе полицейские раскрыли кражу сотового телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По имеющимся данным, в игровом клубе на улице Михайловской в деревне Борисовичи у молодого человека был украден мобильный телефон. Потерпевший обратился за помощью в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее неоднократно судимый пскович.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.