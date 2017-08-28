0
20:19
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
17:46
Светлана Баранова: В Псковской области не отмечается рост числа иностранных туристов
17:03
BBC: В Пскове работает радиостанция, призванная обеспечить ответный удар после ядерной атаки на Россию
14:47
Геннадий Афанасьев уверен, что под обращением с просьбой спасти ГРЭС в Дедовичах «подпишется не одна тысяча человек»
14:35
Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница»
13:19
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
10:12
Сегодня в Псковской области выберут короля
Еще новости
Общество

Противопожарный рейд прошел в великолукских садоводческих товариществах

28 августа в великолукских садоводческих товариществах «Яблонька», «Восход» и «Ленок» прошел противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

В ходе рейда специалисты распространили 42 листовки о мерах пожарной безопасности в дачных домах. Особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях. Также представители ведомства разъяснили порядок очистки дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями. 

Кроме того, сотрудники МЧС объяснили садоводам необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель), рассказали о способах раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей, разъяснили требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
28 августа 2017
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
Светлана Баранова: В Псковской области не отмечается рост числа иностранных туристов
28 августа 2017
Светлана Баранова: В Псковской области не отмечается рост числа иностранных туристов
BBC: В Пскове работает радиостанция, призванная обеспечить ответный удар после ядерной атаки на Россию
28 августа 2017
BBC: В Пскове работает радиостанция, призванная обеспечить ответный удар после ядерной атаки на Россию 1
Геннадий Афанасьев уверен, что под обращением с просьбой спасти ГРЭС в Дедовичах «подпишется не одна тысяча человек»
28 августа 2017
Геннадий Афанасьев уверен, что под обращением с просьбой спасти ГРЭС в Дедовичах «подпишется не одна тысяча человек» 2
Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница»
28 августа 2017
Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница» 3
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
28 августа 2017
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
Сегодня в Псковской области выберут короля
28 августа 2017
Сегодня в Псковской области выберут короля 1
В России изменятся правила проезда перекрестков
28 августа 2017
В России изменятся правила проезда перекрестков

Идет загрузка...