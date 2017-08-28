Противопожарный рейд прошел в великолукских садоводческих товариществах

20:30, 28 августа 2017, ПАИ

28 августа в великолукских садоводческих товариществах «Яблонька», «Восход» и «Ленок» прошел противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда специалисты распространили 42 листовки о мерах пожарной безопасности в дачных домах. Особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях. Также представители ведомства разъяснили порядок очистки дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями.

Кроме того, сотрудники МЧС объяснили садоводам необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель), рассказали о способах раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей, разъяснили требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам.