На 100 тысяч больше первоклассников примут российские школы в этом году

20:35, 28 августа 2017, ПАИ

В 2017 году число школьников в России увеличится на 1 млн человек, а первоклассников — на 100 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает Федеральное агентство новостей.

Глава Правительства РФ отметил, что до окончания года на территории России откроется рекордное количество новых школьных учреждений, в которых будут обучаться около 100 тыс. детей.

Кроме того, Д. Медведев призвал региональные власти принять все нужные меры для того, чтобы пострадавшие от чрезвычайных ситуаций ученики без препятствий смогли пойти в школы 1 сентября.