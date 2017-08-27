Страховщики отметили рост интереса угонщиков к марке УАЗ

20:45, 28 августа 2017, ПАИ

В первом полугодии 2017-го самыми угоняемыми автомобилями в России стали машины марок Hyundai, Kia, Toyota, Mazda и Lexus. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного РИА Новости среди ведущих российских страховых компаний.

По словам руководителя управления выплат, технической экспертизы и работы с вендорами «Интач страхования» Эдуарда Волгина, названные автомобили пользуются наибольшей популярностью у угонщиков, поскольку их распространение на рынке очень велико и, соответственно, такую машину легче реализовать, а также продать на запчасти.

Согласно опросу, в список самых угоняемых автомобиоей, но с меньшей частотой, также вошли BMW, Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Ford. Также отмечается рост интереса угонщиков к марке УАЗ.