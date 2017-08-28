В Госдуме рассказали о снижении числа русскоговорящих людей на 50 млн

21:08, 28 августа 2017, ПАИ

За последние 25 лет в мире на 50 млн сократилось количество людей, владеющих русским языком. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С момента распада Советского Союза мы потеряли 50 миллионов русскоязычных. Эта тенденция продолжается. Потому что в Советском Союзе, посчитайте, все были русскоязычные. Значит, старшее поколение за 25 лет ушло. Оно было поголовно русскоязычным. Пришло молодое поколение, которое русскоязычное поколение далеко не поголовно», - рассказал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Он пояснил, что значительные потери в числе говорящих по-русски связаны с тем, что в школах многих стран бывшего СССР, в особенности - в Восточной Европе, русский язык был обязательным для изучения в школах. «Сейчас этого нет практически нигде, - констатировал парламентарий. - Людей, вообще говорящих по-русски, и сейчас, судя по всему, больше за пределами России, чем на территории Российской Федерации. Во всяком случае, это сопоставимая цифра».

В. Никонов уточнил, что, по разным оценкам, до распада СССР число говорящих по-русски в мире составляло порядка 350 млн, а в настоящий момент этот показатель уже менее 300 млн.

«Это необратимо, потому что русский язык сохраняется там, где он является частью образовательной системы. То есть, если там в школах, преподают в школах русский язык. То есть мы можем послать учителей, но их и не всюду пошлешь, а в некоторых странах русского языка в системе образования нет, он идет как второй иностранный, как третий иностранный», - сказал депутат.