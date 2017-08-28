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Общество

Администрация Пскова заказала подсветку памятника «Танк Т-34»

Объявлен аукцион на благоустройство сквера у монумента «Памятник «Танк Т-34» в Пскове на площади Героев-десантников. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 4 млн 151 тыс. 551 рубль, средства предусмотрены в областном и городском бюджетах на 2017-2018 годы.

На эти деньги планируется обновить пешеходные дорожки и площадку у памятника. Также подрядчик займется устройством декоративной подсветки, цветника, установкой скамеек и урн.

Срок выполнения работ – до 30 июня 2018 года. Приступить к ним исполнитель контракта должен в этому году.

 

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