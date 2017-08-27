Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова до 3 сентября
Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова до 3 сентября. Информация размещена на сайте Ледового дворца города.
28 августа, понедельник
22:30-23:30- тренировка ХК «Ганза»
23:45-00:45 – тренировка ХК «Гвардия»
29 августа, вторник
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 –технический перерыв
8:45-9:45 – секция хоккея (тренировка вратарей)
10:00-11:00 – аренда льда секция фигурного катания
11:15-12:15 – секция хоккея СОГ-2, СОГ-3 (Автомов, Виолентий)
12:30-13:30 – аренда льда секция фигурного катания
13:45-14:45 – секция хоккея СОГ-4, НП-1 (Ваганов, Базилевских)
15:00-16:00 – индивидуальные занятия с тренером
16:15-17:15 – индивидуальные занятия с тренером
17:30-18:30 – массовое катание
18:45-19:45 – массовое катание
20:00-21:00– тренировка ХК «Легион»
21:15-22:15 – тренировка ХК «Ганза» /«Штурм» (женская команда)
22:30-23:30 - массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
30 августа, среда
6:30:7:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
7:45-8:45– технический перерыв
9:00-9:45 – секция хоккея (тренировка вратарей)
10:00-11:00 – аренда льда секция фигурного катания
11:15-12:15 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов)
12:30-13:30 – аренда льда секция фигурного катания
13:45-14:45 – секция фигурного катания НП-1, НП-1(Робина, Афонин)
15:00-16:00 – секция фигурного катания ТГ-3 (Цветкова)
16:15-17:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Цветкова)
17:30-18:30 – секция хоккея НП-2, НП-1 (Пузанов, Базилевских)
18:45-20:00 – секция хоккея ТГ-2, (Мирошишин)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Барсы»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Медведи»
22:45-23:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:00-1:00 – тренировка ХК «Сталь»
31 августа, четверг
6:30-7:30 — тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 – секция хоккея (тренировка вратарей)
10:00-11:00 – секция хоккея НП-2 (Пузанов)
11:15-12:15 – секция фигурного катания НП-2, ТГ-1 (Цветкова, Афонин)
12:30-13:30 – секция фигурного катания НП-3, СОГ-2 (Афонин, Робина)
13:45-14:45 – секция хоккея СОГ-2, НП-1 (Пузанов, Базилевских)
15:00-16:00 – секция хоккея СОГ-3 (Виолентий)
16:15-17:30 – секция хоккея ТГ-2 (Миронишин)
17:45-18:45 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов)
19:00-20:00 – массовое катание
20:15-21:15 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
21:30-22:30 – тренировка ХК «Красный город»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Родина»
00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»
1 сентября, пятница
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП 2/2 (Пошелюк)
10:15-11:15 — секция фигурного катания СОГ-2, НП-3 (Робина, Афонин)
11:15-12:00 – секция фигурного катания СОГ-1+вратари (Робина, Вихров)
12:15-13:15 – секция хоккея СОГ-1/1, СОГ-1/2, СОГ-2 (Автомов, Виолентий, Пузанов)
13:30-14:30 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4/2 (Виолентий, Ваганов)
14:45-15:45 – секция фигурного катания ТГ-2 (Афонин)
16:00-17:15 – секция хоккея ТГ-1+вратари (Пошелюк, Вихров)
17:30-18:45 – секция хоккея ТГ-2/1,ТГ2/2 (Миронишин, Виолентий)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Афонин, Цветкова)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
22:45-23:45 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 человек, с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 — тренировка ХК «Звезда»
2 сентября, суббота
7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»
8:15-9:15 – секция хоккея НП-1 (Базилевских)
9:30-10:30 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов)
10:45-12:00 – секция хоккея НП-2/1, ТГ-1 (Пузанов, Пошелюк)
12:15-13:30 – секция фигурного катания ТГ-3, ТГ-1 (Цветкова, Афонин)
13:45-15:00 – секция хоккея ТГ-2/1,ТГ 2/2 (Миронишин, Виолентий)
15:15-16:15 – индивидуальные занятия с тренером
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
19:00-20:00 – массовое катание
20:15-21:15 – массовое катание
21:30-22:30 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 человек, предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
3 сентября, воскресенье
7:00-8:00 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 человек, с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
8:15-9:15 – секция фигурного катания ТГ-3, ТГ-1 (Цветкова, Афонин)
9:30-10:15 – секция хоккея СОГ-3 (Виолентий)
10:30-12:00 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-2 (Афонин, Цветкова)
12:15-13:45 — секция хоккея ТГ 2/1, ТГ2/2 (Миронишин, Виолентий)
14:00-15:00 – индивидуальные занятия с тренером
15:15-16:15 – индивидуальные занятия с тренером
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
19:00-20:00 – массовое катание
20:15-21:15 – массовое катание
21:30-22:30 — тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:45-23:45 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 человек, с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 — тренировка ХК «Сталь».