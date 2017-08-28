Владыка Евсевий призвал пастырей Псковской митрополии «бороться с противной силой»

21:51, 28 августа 2017, ПАИ

Владыка Евсевий напутствовал пастырей Псковской митрополии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе местной епархии.

Публикуем текст обращения митрополита Псковского и Порховского Евсевия полностью:

«Дорогие о Господе отцы и братия! В эти дни, по долгу архипастырской совести, обращаюсь к вам, чтобы напомнить еще раз о наших тревожных днях, о времени многих соблазнов и смущений, но и о больших возможностях в отношении исполнения пастырских обязанностей.

Все мы чувствуем, а отчасти знаем, с какой сатанинской хитростью и лестью противник Христа – сатана – проникает в нашу православную среду, в жизнь общества с тем лишь, чтобы посеять рознь, нарушить мир и выр¬вать самое дорогое – веру из души человека. Для этой цели пущены в ход бесчисленные орудия. Сила вражия ополчилась не только острием смертельного орудия, но и скрылась за привлекательную упаковку с ядовитым содержанием.

Пастырям Церкви необходимо духовное трезвение, бдительность, а главное – постоянная молитва и должное отношение к своим пастырским обязанностям.

В трудные времена, в тяжкую годину испытаний Церковь всегда усиливала молитву. Горячо и слезно молился народ, прося у Бога прощения и помощи. Ныне и нам необходимо усугубить наши молитвословия и церковное служение.

Прежде всего, со страхом Божиим и благоговением совершать божественные службы, не нарушая древних уставов и чинопоследований, содержащихся в богослужебных книгах Православной Церкви. Помнить о том, что мы дети Церкви, и ее правила для нас обязательны, а нарушителей правил изгоняют из любого общества. Следует также помнить и спрашивать себя, а угодны ли наши священнодействия Богу и принимает ли Он их, как это было с Аароновыми священниками в ветхозаветной церкви (1 кн. Царств, глава 2, стихи с 12 по 35)?

К совершению церковных таинств и треб нужно относиться с должным вниманием, стараться благоугодить Богу и не огорчить тех, ради кого мы совершаем молитвы.

Церковное пение должно быть неспешным, четким, церковным, одухотворенным, чтобы оно касалось нашего сердца, подвигая и располагая наши души к молитве. Спешка в чтении и пении никакой пользы не приносит. Артистичность в пении недопустима. Это не для молитвы, а наоборот, отвлекает от молитвы и смущает мысли. А ведь мы молимся Богу: «Да сподобимся пети Тебе, разумно и молитися непрестанно, во страсе и трепете свое спасение соделавающе» (6-я Светильничная молитва на утрене).

Все церковное должно быть направлено к небесному. Необходимо помнить слова: «Проклят человек, творящий дело Божие с небрежением». Известные наши православные старцы сказали: «Сокращая службу Божию, сокращаете свою жизнь».

Не допускать заочных отпеваний «на дому», то есть в доме священника, когда просители обращаются к батюшке совершить отпевание, а тут выносят земельку в бумажке и говорят: «Вот, вы посыпьте покойника, а отпевание будет в субботу или в воскресенье». Грех такому батюшке, который отказывает или переносит церковную требу без нужды на «другое время».

Имейте ревность к церковной проповеди. Молодым священникам следует проповеди читать из сборников известных русских православных проповедников.

Церковные службы должны быть регулярны, наипаче в дни церковных постов и праздничных дней. Постараться, чтобы они начинались в определенные часы.

Утреннее богослужение не должно быть поздним. Самым подходящим временем в 8-9 часов утра, вечером — в 17-18 часов.

Во время церковных постов необходимо совершать Таинство Елеосвящения - Соборования всех желающих, так как в наши дни здоровых людей почти нет. Не связывайте себя материальными обязанностями, не имейте никакой материальной зависимости от коммерческих структур. Неимущим и бедным людям следует помогать по возможности, а их заказы исполнять бесплатно, если они не могут заплатить за требу.

Следует отнестись по-серьезному к перечислениям на содержание епархиального управления и на Духовное училище.

Старое духовенство помнит, когда половина церковного дохода уходила в «Фонд мира» и никаких возражений. Об этом следует помнить, чтобы Господь не попустил снова такого положения.

Совершение богослужений должно быть истовым, благоговейным, неспешным, сознавая, что Сам Господь рядом с нами и Его недремлющее око на всяком месте. Следует особо проявить заботу о сохранении единства и верности святой Русской православной церкви христовой и нашему святейшему Патриарху Московскому и всея Руси – ныне Патриарху Кириллу. Не берите на себя грех вносить в жизнь Церкви что-то новое, ломая старое, не согласное со святоотеческим учением и традициями святой Церкви. Нe допускайте в словах и суждениях двоемыслия. Каждое ваше необдуманное слово может стать причиной смущения и разных разговоров, противных православному пониманию.

Следует всегда помнить клятвенные обещания, данные вами перед рукоположением: «Без благословения правящего епископа не допускать своеволия».

С должным вниманием и заботой надо отнестись к содержанию церковного здания – своего храма и всего церковного имущества. Необходимо изыскивать средства на ремонт и содержание храма, его внутреннего убранства. Следить за чистотой и порядком в храме. Противостать хищению церковного имущества. Не оставлять заботы и о духовном образовании и воспитании своих прихожан, наипаче подростков и детей. Закон Божий должен преподаваться в каждом приходе в воскресные дни.

Стремитесь посещать больницы, тюрьмы, школы, воинские части с тем, чтобы и там слышали голос пастыря, слово Божие.

Контролируйте духовную литературу, чтобы не проникало в нашу среду гнилое печатное слово от еретиков и раскольников. Позаботьтесь о том, чтобы наша газета «Благодатные лучи» имела бы возможность на¬печатать то полезное и доброе от ваших приходских трудов. С этой целью мы ждем от вас хотя бы одну духовную статью-проповедь в год, чтобы напечатать ее в церковной нашей газете.

Дабы противостать козням диавольским, необходимо нам с вами молиться, трудиться, служить Богу и людям, бороться с противной силой, не допускать соблазна всеми возможными духовными средствами. Помнить о своем призвании и о пастырском долге.

Помощи Божией на богоугодные и спасительные ваши труды, с неизменной любовию о Господе, ваш Евсевий, митрополит Псковский и Порховский».