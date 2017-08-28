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Общество

План внедрения комплекса ГТО дополнен новым этапом

Правительство РФ решило дополнить план поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает ТАСС.

Комплексом ГТО установлены государственные требования к нормативам и тестам, определяющим уровень физической подготовленности населения. Постановлением правительства от 26 января 2017 года предусматривается четырехлетняя периодичность актуализации Минспортом России государственных требований комплекса ГТО с учетом практики выполнения нормативов ГТО за каждый прошедший четырехлетний период. Эта норма вступает в силу с 1 января 2018 года.

В связи с этим план дополнен четвертым этапом, который будет реализовываться, начиная с 2018 года. В рамках этого этапа, в частности, предусмотрены следующие позиции: разработка и создание системы контроля реализации комплекса ГТО, в том числе центров тестирования по выполнению нормативов ГТО; разработка Минспортом России методических рекомендаций по организации наблюдения за внедрением и реализацией комплекса ГТО и системе оценки результатов такой деятельности в регионах (рейтинг ГТО); развитие и техническая поддержка эксплуатации единой электронной базы данных и интернет-портала комплекса ГТО.

 

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