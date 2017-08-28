Минкульт предлагает взимать с прокатчиков 5 млн рублей за выход фильма

22:33, 28 августа 2017, ПАИ

В России с прокатчиков за выход фильмов в прокат планируется взимать единовременный фиксированный сбор в 5 млн рублей за ленту, кроме нынешних 3500 рублей за прокатное удостоверение. Соответствующий проект поправок в закон о кинематографии подготовило Минкультуры, пишет «Интерфакс».

«Лицо, получившее прокатное удостоверение на показ полнометражного художественного или анимационного фильма в кинозале либо на несколько способов использования полнометражного художественного или анимационного фильма, одним из которых является показ фильма в кинозале, обязано осуществить обязательное отчисление (неналоговый платеж) в размере пяти миллионов рублей в специальный резерв денежных средств на развитие кинематографии, формируемый в соответствии с главой III.1. настоящего Федерального закона», - говорится в документе.

Российским лентам платеж в 5 млн рублей затем полностью компенсирует Фонд кино. Выплата 5 млн рублей также не будет взиматься с фильмов с не более чем 100 сеансами.