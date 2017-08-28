0
20:19
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
13:50
Икона радости
10:56
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы
10:12
Сегодня в Псковской области выберут короля
16:52
Заслуженный артист России сыграет на печорском органе
16:37
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции
14:05
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
Еще новости
Культура

Минкульт предлагает взимать с прокатчиков 5 млн рублей за выход фильма

В России с прокатчиков за выход фильмов в прокат планируется взимать единовременный фиксированный сбор в 5 млн рублей за ленту, кроме нынешних 3500 рублей за прокатное удостоверение. Соответствующий проект поправок в закон о кинематографии подготовило Минкультуры, пишет «Интерфакс».

«Лицо, получившее прокатное удостоверение на показ полнометражного художественного или анимационного фильма в кинозале либо на несколько способов использования полнометражного художественного или анимационного фильма, одним из которых является показ фильма в кинозале, обязано осуществить обязательное отчисление (неналоговый платеж) в размере пяти миллионов рублей в специальный резерв денежных средств на развитие кинематографии, формируемый в соответствии с главой III.1. настоящего Федерального закона», - говорится в документе.

Российским лентам платеж в 5 млн рублей затем полностью компенсирует Фонд кино. Выплата 5 млн рублей также не будет взиматься с фильмов с не более чем 100 сеансами.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
28 августа 2017
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы
28 августа 2017
Юлия Пересильд провела читку «Каштанки» с актерами Псковского театра драмы 3
Сегодня в Псковской области выберут короля
28 августа 2017
Сегодня в Псковской области выберут короля 1
Заслуженный артист России сыграет на печорском органе
27 августа 2017
Заслуженный артист России сыграет на печорском органе
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции
26 августа 2017
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции 1
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
25 августа 2017
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии 1
Турчак увидел плюсы в невыполнении обязательств курганскими проектировщиками реставрации Псковского кремля
25 августа 2017
Турчак увидел плюсы в невыполнении обязательств курганскими проектировщиками реставрации Псковского кремля
В ожидании проекта комплексной реставрации псковскому кремлю нужны противоаварийные работы — Яковлева
25 августа 2017
В ожидании проекта комплексной реставрации псковскому кремлю нужны противоаварийные работы — Яковлева 1

Идет загрузка...