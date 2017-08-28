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Общество

В Иерусалиме предлагается установить монумент защитникам и жителям блокадного Ленинграда

В Иерусалиме могут установить монумент в честь подвига защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. Как сообщает комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, соответствующее предложение по поручению губернатора Северной столицы передал израильской стороне первый заместитель председателя комитета Сергей Марков.

Мэру Иерусалима Ниру Баркату был представлен проект памятника, подготовленный петербургскими авторами  – скульптором и архитектором. Предполагается, что  проект впоследствии может быть доработан с участием израильских мастеров. Н. Баркат выразил полную поддержку проекту и предложил рассмотреть несколько вариантов размещения памятника в центральной части города.

Также в ходе беседы были достигнуты договоренности о создании рабочей группы по реализации проекта. Планируется, что для дальнейших обсуждений Санкт-Петербург посетят представители мэрии Иерусалима и архитектор с израильской стороны, который будет участвовать в проекте.

В продолжение состоявшихся переговоров С. Марков вместе с представителями мэрии Иерусалима осмотрел предлагаемые места для установки памятника.

Ожидается, что открытие монумента состоится в 2018 году. Изготовление памятника будет осуществлено за счет спонсорских средств.

 

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