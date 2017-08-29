Латвия отвергла понятие «русскоязычное меньшинство»

07:51, 29 августа 2017, ПАИ

МИД Латвии отказался признавать понятие русскоязычного меньшинства и категорически отверг возможность его использования из-за якобы «дискриминации» других национальных групп. Об этом пишет газета «Известия».

В МИД Латвии заявили, что этот термин является неуважительным по отношению к другим национальным группам, так как ставит во главу угла языковую, а не этническую принадлежность. При этом там отметили, что в республике не только уважаются права нацменьшинств, но и не нарушаются права русского языка.

Эксперты, между тем, обратили внимание, что действия латвийского руководства и недавно принятые документы идут вразрез с подобными заилениями.

«Каждый человек, говорящий на русском языке, может считаться «русскоязычным» и при этом не быть связанным с каким-либо национальным меньшинством. Этот подход противоречит целям, установленным латвийской политикой в целях укрепления идентичности всех ее национальных меньшинств, а также международных стандартов в этом отношении», — сказали в МИД Латвии.