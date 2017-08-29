1
07:48
Ореховый Спас празднуется 29 августа
21:51
Владыка Евсевий призвал пастырей Псковской митрополии «бороться с противной силой»
20:19
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
18:00
Андрей Турчак принял участие в крестном ходе в честь Успения Пресвятой Богородицы
17:46
Светлана Баранова: В Псковской области не отмечается рост числа иностранных туристов
17:03
BBC: В Пскове работает радиостанция, призванная обеспечить ответный удар после ядерной атаки на Россию
14:47
Геннадий Афанасьев уверен, что под обращением с просьбой спасти ГРЭС в Дедовичах «подпишется не одна тысяча человек»
Еще новости
Общество

Латвия отвергла понятие «русскоязычное меньшинство»

МИД Латвии отказался признавать понятие русскоязычного меньшинства и категорически отверг возможность его использования из-за якобы «дискриминации» других национальных групп. Об этом пишет газета «Известия».

В МИД Латвии заявили, что этот термин является неуважительным по отношению к другим национальным группам, так как ставит во главу угла языковую, а не этническую принадлежность. При этом там отметили, что в республике не только уважаются права нацменьшинств, но и не нарушаются права русского языка.

Эксперты, между тем, обратили внимание, что действия латвийского руководства и недавно принятые документы идут вразрез с подобными заилениями.

«Каждый человек, говорящий на русском языке, может считаться «русскоязычным» и при этом не быть связанным с каким-либо национальным меньшинством. Этот подход противоречит целям, установленным латвийской политикой в целях укрепления идентичности всех ее национальных меньшинств, а также международных стандартов в этом отношении», — сказали в МИД Латвии.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Ореховый Спас празднуется 29 августа
29 августа 2017
Ореховый Спас празднуется 29 августа
Владыка Евсевий призвал пастырей Псковской митрополии «бороться с противной силой»
28 августа 2017
Владыка Евсевий призвал пастырей Псковской митрополии «бороться с противной силой» 1
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
28 августа 2017
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 1
Андрей Турчак принял участие в крестном ходе в честь Успения Пресвятой Богородицы
28 августа 2017
Андрей Турчак принял участие в крестном ходе в честь Успения Пресвятой Богородицы
Светлана Баранова: В Псковской области не отмечается рост числа иностранных туристов
28 августа 2017
Светлана Баранова: В Псковской области не отмечается рост числа иностранных туристов 4
BBC: В Пскове работает радиостанция, призванная обеспечить ответный удар после ядерной атаки на Россию
28 августа 2017
BBC: В Пскове работает радиостанция, призванная обеспечить ответный удар после ядерной атаки на Россию 5
Геннадий Афанасьев уверен, что под обращением с просьбой спасти ГРЭС в Дедовичах «подпишется не одна тысяча человек»
28 августа 2017
Геннадий Афанасьев уверен, что под обращением с просьбой спасти ГРЭС в Дедовичах «подпишется не одна тысяча человек» 3
Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница»
28 августа 2017
Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница» 3

Идет загрузка...