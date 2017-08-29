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Общество

День отца может появиться в России

В скором времени в России может появиться День отца. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, где сейчас обсуждают инициативу. Информацию о возможном учреждении нового праздника подтвердили в «Единой России».

С предложением сделать третье воскресенье октября Днем отца в 2014 году выступил депутат Государственной Думы Александр Сидякин («Единая Россия»). Идею одобрили Министерство труда и социальной защиты и Союз женщин России.

Как пояснили в ЕР, «в целом это предложение заслуживает поддержки в партии», однако эта инициатива не проходила по законодательной линии Госдумы, так как относится к полномочиям главы государства. По мнению собеседника издания, учреждение нового праздника могло бы стать одним из примеров реализации правительственной Концепции развития семейной политики до 2025 года.

«В рамках российской Концепции развития семейной политики до 2025 года, где есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей, нашим депутатом было предложено учредить День отца. Предложение поддержал глава Минтруда Максим Топилин», - сообщил представитель партии.

 

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