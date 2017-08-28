Минпромторг изучит возможность импортозамещения в парфюмерии

08:45, 29 августа 2017, ПАИ

Министерство промышленности и торговли планирует изучить вопрос импортозамещения в сфере парфюмерии и косметики. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в протоколе совещания в департаменте химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.

В частности, Минпромторг запросит отечественных производителей химии о перспективах производства сырья, а производителей парфюмерии и косметики — о возможности его использования. По итогам анализа представители министерства намерены представить список отечественных фабрик, которые могли бы производить необходимое сырье для российских и иностранных парфюмерных и косметических брендов.

«Косметическая продукция потенциально влияет на здоровье людей, поэтому для ее производства необходимо качественное, хорошо очищенное сырье. Многие его виды, производимые в России, не соответствуют этим требованиям», - уверена председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова.

По ее словам, отечественные производители в данной отрасли сталкиваются с рядом крупных проблем, таких, как отсутствие техдокументации и технологий, поддержки науки и переоснащения производства. «Несмотря на это, РПКА высоко оценивает потенциал развития рынка сырья, особенно производства масел и растительных экстрактов», - заключила Т. Пучкова, отметив потенциал Крыма, Алтая, Краснодарского края, Дальнего Востока.