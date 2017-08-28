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Культура

Спекталь «Довлатов. Way» увидят псковичи 15 сентября

Народный артист России Петр Семак и режиссер Леонид Алимов приглашают на литературно-драматический вечер по произведениям Довлатова - «Довлатов. Way», который пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии 15 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Откроет театральную афишу фестиваля спектакль «Довлатов. Way». Режиссер Леонид Алимов объединил произведения писателя разных лет, создал коллаж самых разных его рассказов — как хрестоматийных, так и не столь известных.

«В этом спектакле будет много любви, музыки и юмора», - рассказал Л. Алимов.

Спектакль готовится специально к псковскому фестивалю и, вероятно, будет показан только один раз. Даже петербургские зрители вряд ли смогут увидеть его в своем городе.

Главную роль исполнит легенда русского театра, ведущий актер Александринки - Народный артист России Петр Семак.

Билеты доступны на сайте фестиваля, а также в кассе БКЗ и кассе гипермаркета «Империал».

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