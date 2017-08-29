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Три автомобиля подожгли неизвестные ночью на Запсковье

Ночью в Пскове произошли три поджога автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 1:54 29 августа горела машина «Газель» на улице Инженерной, 10/6. Возгорание было ликвидировано подручными средствами.

В то же время на Индустриальной, 1 поступило сообщение о возгорании «Рено Дастер» 2013 года выпуска. Огнем повреждено лобовое стекло, лакокрасочное покрытие автомобиля.

Кроме того, в 2:15 на Индустриальной, 10 горел автомобиль «Мерседес» 2003 года выпуска. Выгорел моторный отсек, сгорел бампер и капот.

 

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