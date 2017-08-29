Губернатор рассказал о мерах поддержки пострадавшим от стихии муниципалитетам Псковской области

10:11, 29 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак рассказал о мерах поддержки муниципалитетам региона, пострадавшим от сильного продолжительного ливня 24 августа. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации Псковской области, которое проходит сегодня, 29 августа.

Глава региона напомнил, что по состоянию на утро 28 августа в той или иной степени были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, придомовая территория и огороды частных домовладений в 10 муниципальных образованиях области. Это Псков, Пыталовский, Красногородский, Островский, Пушкиногорский, Порховский, Новоржевский, Печорский, Стругокрасненский, Дедовичский районы. Андрей Турчак сообщил, что администрация области перечислит в муниципальные образования средства из расчета до 5 тысяч рублей на одно пострадавшее домовладение. Затем администрации районов и города Пскова окажет адресную помощь гражданам на основании комиссионного решения по оценке причинённого ущерба.

По информации губернатора, в результате стихии в 11 районах области произошли разрушения на 27 дорогах муниципального значения и повреждено 76 объектов региональной собственности. Областные объекты восстанавливаются силами организаций, осуществляющих обслуживание данных дорог. За выходные ремонт закончен на 58 объектах, окончание работ на оставшихся 18 региональных объектах состоится в ближайшее время. Что касается восстановления муниципальных дорог, принято решение об оказании финансовой помощи муниципалитетам в объёме 50% от сметной стоимости работ.