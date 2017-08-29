В 300 миллионов оценивается ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области

10:15, 29 августа 2017, ПАИ

Общий ущерб от чрезвычайной ситуации аграриям по предварительным оценкам составляет порядка 300 миллионов рублей. Об этом губернатор Псковской области Андрей Турчак сообщил сегодня, 29 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания региональной администрации.

По словам главы региона, в целях поддержки сельхозпроизводителей администрация региона осуществит опережающее финансирование согласно Программе развития агропромышленного комплекса. На поддержку сельхозпроизводителей будет направлено до 150 миллионов рублей. Губернатор также заявил о намерении обратиться за поддержкой в Минсельхоз.

Кроме того, Андрей Турчак призвал в срочном порядке поддержать объекты образования в пострадавших районах. Он обратился к представителям Государственного управления образования Псковской области в требованием в кратчайшие сроки подготовить предложения по объектам и объемам финансирования.