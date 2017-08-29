Материнский капитал до трёх лет: как использовать, на что потратить?

09:43, 29 августа 2017, ПАИ

То, что материнский капитал – незаменимая мера поддержки молодых семей, уже ни у кого не вызывает сомнения. Благодаря материнским сертификатам, даже те семьи, которые не могут дожидаться трехлетия ребенка, имеют возможность быстро решить свой жилищный вопрос. Главное знать как это правильно сделать.

Во-первых, семья может оформить ипотечный кредит. Несмотря на ужесточение требований к заемщикам, некоторые банки охотно выдают жилищный займ семьям, в которых работает хотя бы один супруг. Средства материнского капитала могут пойти на первоначальный взнос по ипотеке. В этом случае потребуется выбрать соответствующую программу и собрать требуемый пакет документов. После того как семья определится с объектом недвижимости и после одобрения заявки потребуется собрать документы по объекту недвижимости и документально оформить кредит, его обеспечение и застраховать залог. После получения разрешения от Пенсионного фонда (ПФР) на распоряжение средствами материнского капитала средства будут одного месяца и десяти дней перечислены банку.

Это самый оптимальный вариант для молодой семьи, так как таким образом даже без накоплений можно внести до 30% стоимости приобретаемого жилья, тем самым, снизить сумму кредита, на которую в перспективе будут начисляться ежемесячные проценты.

Еще одним вариантом для семей, имеющих небольшой доход, является привлечение созаемщиков. Некоторые банки, правда, ограничивают круг лиц, способных разделить ипотечное бремя лишь родственниками. И это вполне логично: добровольцами, готовыми оплачивать кредит, но не получающими прав на жилье, могут быть только близкие заемщика.

Если у семьи был оформлен жилищный кредит ранее, то средства материнского капитала можно направить и на его погашение. На основании предоставленных в банк паспорта заемщика, материнского сертификата и заявления на досрочное гашение ипотеки кредитное учреждение выдаст справку, содержащую информацию по основному долгу и банковским процентам. Следующим шагом станет согласование решения с ПФР, который при положительном решении уже напрямую перечисляет средства банку.

Если же семье отказали в ипотеке, не стоит отчаиваться – существует вариант оформления займа у юридического лица, соответствующего требованиям ФЗ № 256 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Таким образом, можно будет оплатить первоначальный взнос за новостройку средствами материнского капитала или оформить заключение договора купли-продажи вторичной недвижимости. В дальнейшем Пенсионный фонд вместо заемщика производит соответствующие платежи в пользу юридического лица, выдавшего займ.

Если же у семьи нет необходимости в покупке нового жилья, откладывать приобретение на годы все же не стоит.

Сегодня никто не возьмется гарантировать, что в ближайшем будущем цены на недвижимость не продолжат расти. А это значит, что параллельно росту цен на продукты первой необходимости и наряду с нескромными цифрами инфляции, каждый виртуальный «рубль» маткапитала также обесценивается с каждым днем. Поэтому эксперты советуют не откладывать в долгий ящик, и по возможности реализовывать средства маткапитала по назначению как можно скорее.

Главное при решении квартирного вопроса с использованием средств материнского капитала быть внимательными и тщательно подходить к сбору, проверке и подготовке документов, подаваемых в соответствующие инстанции, чтобы избежать отказов. Помимо этого, нередко, ошибки, допущенные при подборе объекта и его документальной подготовке, могут обернуться потраченным временем, анеграмотное оформление такой недвижимости в некоторых случаях может обернуться для покупателя уголовным наказанием, поэтому все больше сделок с маткапиталом совершаются с участием профессиональных риэлторов.

Дело в том, что далеко не любой объект может быть приобретен на средства материнского капитала. Существует солидный список ограничений, разобраться с которым зачастую под силу только профессионалу.

Только опытные специалисты по недвижимости могут подобрать варианты недвижимости, при покупке которых возможно использование средств материнского капитала. Благодаря солидному объему базы данных центра недвижимости, иногда удается подобрать варианты, приобретение которых возможно без дополнительных вложений, только за счет средств маткапитала.