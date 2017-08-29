Псковичей приглашают в очередной «Тур по новостройкам»

09:58, 29 августа 2017, ПАИ

Газета «Комсомольская правда. Псков» приглашает псковичей в очередной «Тур по новостройкам», который состоится 9 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты, участники экскурсии смогут посмотреть квартиры в жилых комплексах «Европа» и «Пятый элемент».

Чтобы стать участником тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправление от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, 21/33) запланировано на 11:00.