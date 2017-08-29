0
10:55
ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова начнется в 15:00
10:15
В 300 миллионов оценивается ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области
10:11
Губернатор рассказал о мерах поддержки пострадавшим от стихии муниципалитетам Псковской области
09:58
Псковичей приглашают в очередной «Тур по новостройкам»
07:48
Ореховый Спас празднуется 29 августа
21:51
Владыка Евсевий призвал пастырей Псковской митрополии «бороться с противной силой»
20:19
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
Еще новости
Общество

Псковичей приглашают в очередной «Тур по новостройкам»

Газета «Комсомольская правда. Псков» приглашает псковичей в очередной «Тур по новостройкам», который состоится 9 сентября. Как  сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты, участники экскурсии смогут посмотреть квартиры в жилых комплексах «Европа» и «Пятый элемент».

Фото газеты "Комсомольская правда"

Фото газеты "Комсомольская правда"

Чтобы стать участником тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправление от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, 21/33) запланировано на 11:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова начнется в 15:00
29 августа 2017
ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова начнется в 15:00
В 300 миллионов оценивается ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области
29 августа 2017
В 300 миллионов оценивается ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области 1
Губернатор рассказал о мерах поддержки пострадавшим от стихии муниципалитетам Псковской области
29 августа 2017
Губернатор рассказал о мерах поддержки пострадавшим от стихии муниципалитетам Псковской области
Псковичей приглашают в очередной «Тур по новостройкам»
29 августа 2017
Псковичей приглашают в очередной «Тур по новостройкам»
Ореховый Спас празднуется 29 августа
29 августа 2017
Ореховый Спас празднуется 29 августа
Владыка Евсевий призвал пастырей Псковской митрополии «бороться с противной силой»
28 августа 2017
Владыка Евсевий призвал пастырей Псковской митрополии «бороться с противной силой» 4
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
28 августа 2017
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 1
Андрей Турчак принял участие в крестном ходе в честь Успения Пресвятой Богородицы
28 августа 2017
Андрей Турчак принял участие в крестном ходе в честь Успения Пресвятой Богородицы

Идет загрузка...