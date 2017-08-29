30 августа в Псковской области начинается досрочное голосование

09:58, 29 августа 2017, ПАИ

30 августа начинается досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления и госвласти Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной Избирательной комиссии.

С 30 августа по 5 сентября можно будет проголосовать в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), а с 6 по 9 сентября – в участковых избирательных комиссиях (УИК).

Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня в помещении соответствующей избирательной комиссии.

Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя.

Соответствующая избирательная комиссия вправе рассмотреть и своим решением признать уважительной причину избирателя для досрочного голосования или отказать избирателю в досрочном голосовании, если посчитает ее неуважительной.

Для досрочного голосования избиратель должен иметь при себе паспорт.