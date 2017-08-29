В Пскове будут судить бывшего сотрудника колонии, поменявшегося телефонами с осужденным

10:08, 29 августа 2017, ПАИ

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника ФКУ «Исправительная колония №4 УФСИН России по Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ, то есть в том, что он, являясь должностным лицом, совершил использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

В ходе следствия установлено, что 14 июля 2016 года обвиняемый, использовав свои служебные полномочия вопреки интересам службы, завладел мобильным телефоном одного из осужденных, после чего в нарушение требований федерального законодательства и ведомственных нормативных правовых актов передал ему взамен другой, более дешевый мобильный телефон для дальнейшего использования в качестве средства связи.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.